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Адвоката Трампа вызывают в Сенат США на слушания по Украине

09.10.2019 / 09:01
Адвоката Трампа вызывают в Сенат США на слушания по Украине
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что обратил внимание на заявления адвоката президента США Руди Джулиани о масштабной коррупции в Украине и "несправедливое" увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина.

В частности, поэтому пригласит его на слушания в Сенат.

Об этом американский законодатель написал во вторник, 8 октября, в Twitter.

"Неоднократно слышал тревожные обвинения от Руди Джулиани о коррупции в Украине, а также много неприличных вещей об увольнении бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - отметил Грэм.

В связи с этим он раскритиковал подходы демократов в расследовании по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

"Учитывая то, как ведет себя Палата представителей, настало время Сената узнать о коррупции и другие недочеты в отношении Украины", - отметил законодатель.

Он подчеркнул, что комитет, который он возглавляет, возьмется за рассмотрение этого дела.

"Поэтому я буду предлагать господину Джулиани прийти в Юридический комитет Сената, чтобы проинформировать комитет о своей обеспокоенности", - подчеркнул американский сенатор.

Как сообщалось, в конце прошлого месяца демократы в Палате представителей США инициировали расследование по импичменту президента Трампа. В нем фигурирует, в том числе, личный адвокат президента Руди Джулиани, который вместе с главой Белого дома настаивал на необходимости расследования действий экс-вице-президента США Джо Байдена и его требований к Украине уволить Шокина с должности генпрокурора. Тогда эти требования высказывали и другие страны Запада, в том числе Евросоюз.

Источник 

Трамп, Джулиани, СЩА
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