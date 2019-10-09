Адвоката Трампа вызывают в Сенат США на слушания по Украине

В частности, поэтому пригласит его на слушания в Сенат.

Об этом американский законодатель написал во вторник, 8 октября, в Twitter.

"Неоднократно слышал тревожные обвинения от Руди Джулиани о коррупции в Украине, а также много неприличных вещей об увольнении бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - отметил Грэм.

В связи с этим он раскритиковал подходы демократов в расследовании по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

"Учитывая то, как ведет себя Палата представителей, настало время Сената узнать о коррупции и другие недочеты в отношении Украины", - отметил законодатель.

Он подчеркнул, что комитет, который он возглавляет, возьмется за рассмотрение этого дела.

"Поэтому я буду предлагать господину Джулиани прийти в Юридический комитет Сената, чтобы проинформировать комитет о своей обеспокоенности", - подчеркнул американский сенатор.

Как сообщалось, в конце прошлого месяца демократы в Палате представителей США инициировали расследование по импичменту президента Трампа. В нем фигурирует, в том числе, личный адвокат президента Руди Джулиани, который вместе с главой Белого дома настаивал на необходимости расследования действий экс-вице-президента США Джо Байдена и его требований к Украине уволить Шокина с должности генпрокурора. Тогда эти требования высказывали и другие страны Запада, в том числе Евросоюз.

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