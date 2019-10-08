Импичмент для Трампа: от Белого дома требуют документы об оборонной помощи Украине

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на официальном сайте Разведывательного комитета Палаты представителей.

"Учитывая расследования по импичменту (президента США - ред.), проводимого Палатой представителей, мы отправляем повестку, которая требует от вас предоставить документы, изложенные в сопроводительном графике, до 15 октября 2019 года", - подчеркивается в документе от имени руководителей комитетов по вопросам разведки, иностранных дел, а также надзора и реформ.

Как уточнили законодатели, комитеты расследуют, "насколько президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность (США - ред.), когда заставлял Украину вмешаться в наши выборы 2020 года, и отказал в военной помощи, гарантированной Конгрессом, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии".

Свой запрос законодатели обосновали сообщениями о том, что в июле 2019 года президент Трамп приказал и. о. главы административно-бюджетного управления Мику Малвани приостановить военную помощь Украине. Малвани, в свою очередь, передал распоряжение президента Пентагону и Государственному департаменту.

Как подчеркивается в документе, чиновники Госдепа и Пентагона были "озадачены и обеспокоены" после того, как узнали о директиве Белого дома. В Министерстве обороны даже пытались убедить Белый дом в том, что помощь Украине является эффективной, и ее не следует рассматривать так же, как другую зарубежную помощь.

Как сообщалось, в конце сентября Палата представителей начала формальную процедуру импичмента президента США из-за возможных попыток давления на Украину с целью инициировать расследование против Джо Байдена, главного политического конкурента Трампа на выборах президента США.

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