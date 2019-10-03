Путин рассказал, чего ждет от Зеленского

Об этом Путин заявил в ответ на вопрос в рамках сессии Российской энергетической недели

Путин обрисовал, как видит ситуацию в Украине, которая, по его словам, утратила статус промышленно развитого государства после развала Советского союза.

Прямая речь: "Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка.

Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства…

Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом".

Путин от метил, что в стенограмме телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не видит "вообще ничего компрометирующего". По его словам, там отсутствуют признаки давления. А на вопрос о возможном вмешательстве в предстоящие выборы в США 2020 года "пошутил": "По-секрету вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Чтобы развеселить вас там как следует".

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

Напомним: в октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и "попробовать наладить отношения с новым руководством страны".

После прихода к власти шоумена Владимира Зеленского разблокировался процесс обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

1 октября Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, по его словам ее не следует бояться.

Это сообщение тем не менее вызвало волну возмущения, и протесты с требованием не допустить капитуляции Украины в войне против агрессоров.

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