"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: это требование России для переговоров в Европе

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Прямая речь: "Почему это нужно было сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов. Диалога, который должен принести мир. Мир является целью президента Зеленского и целью нашей партии. Чтобы начать этот процесс, нам нужно было выполнить это условие".

Яременко признал, что Украина согласилась на российские предложения о проведении выборов на оккупированной территории.

По его словам, после встречи 1 сентября представителей глав государств, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к Украине с вопросом, согласна ли Украина с текстом российских предложений относительно выборов. Яременко добавил, что на это представитель Украины в трехстороннем контактной группе Леонид Кучма ответил Сайдику письмом, что "этот текс нас устраивает, мы на него согласились, на эти предложения".

"Слуга народа" объяснил, что переговоры в нормандском формате нужны, и нужны быстро, потому что ежедневно погибают украинские военные.

Вместе с тем он добавил, что для того, чтобы они состоялись, у Украины также есть условия. Это обмен пленными, который начался и должен продолжаться, это – разведение войск и установление "четкого устойчивого перемирия", и получение контроля над территориями, где будут проводиться выборы.

Напомним, 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции". Они пришли на Банковую.

Также участники митинга против имплементации "формулы Штайнмаера" собрались на Майдане Независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане.

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" президентом Владимиром Зеленским.

Они выдвигали требования созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского, или собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие.

Также с критикой заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Источник