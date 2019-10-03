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Меркель: саммит "нормандской четверки" пройдет в Париже, дату определяют

03.10.2019 / 10:23
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине 2 октября, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, предпосылок для отмены санкций нет, но есть предпосылки для проведения саммита.

"Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны", – сказала Меркель.

Она сообщила, что саммит пройдет в Париже.

"Мы подбираем дату", - отметила канцлер.

Напомним, 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" относительно выборов на оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал согласование Трехсторонней контактной группой в Минске текста "формулы Штайнмайера".

Источник

Меркель, Нормандская четверка, формула Штайнмайера
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