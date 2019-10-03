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Лютеранская Церковь Швеции наградила Патриарха Варфоломея орденом

03.10.2019 / 10:05
Лютеранская Церковь Швеции наградила Патриарха Варфоломея орденом
Патриарха Варфоломея наградили орденом Источник: lutheranworld.org
До православного Патриарха этой награды удостаивались представители Англиканской, Лютеранской и Католической Церквей

Предстоятель национальной Лютеранской Церкви архиепископесса Антье Якелен вручила Патриарху Варфоломею церковный орден за его «приверженность религиозной свободе, правам человека и заботе о творении».

Патриарх Варфоломей стал 25-м обладателем ордена святого Эрика, сообщает «The Lutheran World Federation».

Он получил его «за усилия по поощрению религиозной свободы и прав человека, за привлечение внимания всего мира к нуждам беженцев и за то, что он во всем мире демонстрирует, что забота о творении является экуменической и духовной ответственностью».

До православного Патриарха этой награды удостаивались представители Англиканской, Лютеранской и Католической Церквей.

Церковь Швеции – крупнейшая христианская деноминация в стране, крупнейшая лютеранская церковь во Всемирной лютеранской федерации и в мире. Членами церкви являются около 6 миллионов человек, или 59,3% населения Швециии, однако только 2% посещает богослужения еженедельно. Предстоятель Церкви – архиепископ Антье Якелен, первая в Швеции женщина-архиепископ. Замужем за Хайнцом Якеленом – священником на пенсии.

В 2007 году Церковь Швеции начала благословлять однополые браки и разрешила ординировать геев и лесбиянок. С 1 ноября 2009 года Церковь начала регистрировать однополые браки, став одной из первых Церквей в мире, отошедших от понятия гетеросексуального брака как традиционного.

8 ноября 2009 года в Церкви Швеции в сан епископа Стокгольма возвели открытую лесбиянку, 55-летнюю Еву Брунне. Брунне, проживающая в однополом браке с Гуниллой Линден (также лютеранским священником), стала пятой женщиной-епископом в Швеции и первой открытой лесбиянкой, занявшей пост епископа в Лютеранской Церкви.

Источник: Inpress.ua
православие, Патриарх Варфоломей
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