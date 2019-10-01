Кабмин надеется привлечь $50 миллиардов инвестиций

"Мы подтверждаем, что в течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник, говоря о программе деятельности правительства.

Помимо этого, по словам Гончарука, правительство ставит перед собой задачу создать 1 млн рабочих мест.

"Мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, свое дело, чтобы иностранным компаниям было бы интересно заходить в страну", - отметил премьер.

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