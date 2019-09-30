Войти | Зарегистрироваться
15:16

понедельник,
30 сентября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Криклий оценил затраты на восстановление прифронтовых районов: не два годовых бюджета

30.09.2019 / 14:21
Для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса требуются средства, превышающие два годовых бюджета Украины.

Об этом шла речь в интервью министра инфраструктуры Владислава Криклия "Радио Свобода" 

Дословно: "Это (затраты на восстановление - ред.) большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах".

Криклий привел пример затрат на дорожный фонд, который составляет 74 миллиарда гривен.

"То есть, если бы мы решили все из дорожного фонда исключительно финансировать, то 20% нужно было только на один мост забрать из дорожного фонда. А у нас таких мостов ...", - отметил министр.

Также Криклий сообщил, что по финансированию инфраструктурных проектов Украина получит от ЕБРР "более миллиарда долларов или евро".

"С первых дней мы общаемся с международными организациями очень активно и с посольствами, в частности, относительно наших трансграничных проектов. Словакия, Румыния, Польша. Мы постоянно в общении, разрабатываем другие инфраструктурные проекты. Международные организации готовы помогать очень активно", - отметил он.

"ЕБРР в этом году рекордно с программами, которые мы будем еще до конца года брать, ... рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро", - добавил Криклий.

Напомним: доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрдгрн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн.

Источник 

восстановление, Донбасс, Криклий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.