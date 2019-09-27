Лавров раскрыл свое видение "формулы Штайнамайера"

Но при этом заявил, что должно быть еще "учтено мнение" оккупационных властей этих районов.

Об этом шла речь в интервью Лаврова российскому изданию "Коммерасантъ".

Министр иностранных дел РФ заявил, что украинская сторона пытается пересмотреть и изменить "формулу Штайнмайера", утверждая что реализация "формулы" возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

При этом, по его словам, предыдущий президент Украины Петр Порошенко "перевирает" достигнутые в "нормандском формате" договоренности, утверждая, что согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.

Прямая речь Лаврова: "Это полное искажение "формулы Штайнмайера". Напомню, что Минские договоренности гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе. Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском. Закон законом, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено".

Напомним, на прошлой неделе российская газета "Коммерсант" опубликовала так называемую единую редакцию "формулы Штайнмайера".

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Кроме того, в документе отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Никакого упоминания "мнения самопровозглашенных республик" в тексте нет.

За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Тогда же президент подчеркнул, что местные выборы на Донбассе возможны лишь после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

В ОБСЕ заявили, что Украине стоит использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "Минских договоренностей".

18 сентября глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ, а условием выборов на оккупированной части Донбасса является безопасность.

Российская сторона заблокировала определение возможной даты дальнейшего разведения сил, как уже произошло в Станице Луганской.

Под Офисом президента Украины провели митинг с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по "формуле Штайнмайера".

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