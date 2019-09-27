Войти | Зарегистрироваться
15:51

пятница,
27 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Запорожье верующие УПЦ проделали своими стопами Крест

27.09.2019 / 15:19
На Запорожье верующие УПЦ проделали своими стопами Крест
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В этот день также празднуется память запорожского священномученика Димитрия Игнатенко

В Запорожской области в селе Новодяное 27 сентября, на праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня, прихожане Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви совершили крестный ход по улицам, изобразив Крест.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, событие также приурочено к празднованию 100-летия села Нововодяное.

«Весь маршрут во время движения непрерывно читался акафист Животворящему Кресту Господню. И уже в который раз, завершение крестного хода точно совпало с окончанием чтения акафиста, прочитанного пятикратно.

На протяженности всего крестного хода, а это более 8 км, четырежды читалось Евангелие, символически изображая четвероконечный Крест, обращённый на восток», - отметили в епархии.

На крестном ходе верующие несли в руках икону с частицей мощей священноисповедника Феодосия Станкевича.

В этот день также празднуется память запорожского священномученика Димитрия Игнатенко.

Источник: Inpress.ua
крест, Запорожье, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.