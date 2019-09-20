Маас и Лавров обсудили выполнение "формулы Штайнмайера"

Об этом заявили в МИД России.

Как сообщается, главы внешнеполитических ведомств обсудили пути реализации решений предыдущих нормандских встреч по закреплению так называемой "формулы Штайнмайера", а также разведение сил и средств в Петровском и Золотом на Донбассе.

Кроме того, Маас и Лавров рассмотрели ситуацию с отказом украинской стороны соглашаться с исполнением условий "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Договорились оставаться в тесном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию ситуации в Украине", - добавили в МИД РФ.

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