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Гонтареву зовут в США

20.09.2019 / 17:51
Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессменша от Демократической партии Марси Каптур заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

Прямая речь: "Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему".

Напомним, в последние недели на экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву свалилось несколько бед: в Лондоне ее сбило авто, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли.

Гонтарева, которая сейчас живет в Великой Британо, заявила, что подозревает олигарха Игоря Коломойского и в поджоге дома под Киевом, и в поджоге машины свои невестки, и в наезде на саму Гонтареву в Лондоне.

Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Угрозы похитить ее он отрицал ранее.

Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Коломойский.

18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревойна допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Источник 

США, Гонтарева
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