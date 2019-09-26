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Кабмин утвердил законопроект о рынке земли

26.09.2019 / 13:51
Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге.

"Этот законопроект, который мы сегодня утвердили, передадим в парламент. Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, - это то, что иностранцы могут унаследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее должен продать", - сказал Гончарук.

Он отметил, что вскоре текст законопроекта будет опубликован, и он мало чем отличается от того, который ранее был опубликован на сайте Минэкономразвития.

Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Источник

Кабмин, земля, рынок земли
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