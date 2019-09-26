"Нафтогаз" начал импорт дизтоплива для продажи на украинском рынке

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства.

В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны", - заявил руководитель дивизиона "Нефть" группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

Отмечается, что за счет реализации импортного дизтоплива "Нафтогаз" увеличит свои продажи в сентябре более чем вдвое.

"Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре", - заявили в компании.

Группа "Нафтогаз" производит до 10 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее компания импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

Напомним: ранее ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины ", входящая в Группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

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