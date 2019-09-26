Войти | Зарегистрироваться
17:09

четверг,
26 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Нафтогаз" начал импорт дизтоплива для продажи на украинском рынке

26.09.2019 / 15:45
Группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства.

В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны", - заявил руководитель дивизиона "Нефть" группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

Отмечается, что за счет реализации импортного дизтоплива "Нафтогаз" увеличит свои продажи в сентябре более чем вдвое.

"Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре", - заявили в компании.

Группа "Нафтогаз" производит до 10 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее компания импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

Напомним: ранее ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины ", входящая в Группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Источник 

нефтепродукты, Нафтогаз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.