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Минфин: переговоры о новой программе МВФ - в активной фазе

27.09.2019 / 09:42
Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

Напомним, миссия Международного валютного фонда сегодня, 26 сентября, завершает свою работу в Украине, а завтра ожидается заявление по итогам ее работы в стране.

Миссия МВФ прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.

В начале июля Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Торонто с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявлял, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти.

В Нацбанке заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долларов. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долларов.

Предварительная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и пока единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

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переговоры, МВФ, Минфин
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