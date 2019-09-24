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"Кузня", "АвтоКрАЗ" и госзаводы в 2018 году не смогли обеспечить армию необходимой техникой

24.09.2019 / 18:41
В 2018 году в рамках государственного оборонного заказа ряд предприятий не смогли в полном объеме поставить армии военную технику.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные Министерства обороны.

Речь идет о производителе катеров - заводе "Кузня на Рыбальском", который в прошлом году принадлежал экс-президенту Петру Порошенко; производителе грузовых автомобилей ОАО "АвтоКрАЗ", который входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, а также о государственные предприятиях: Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, Киевский и Житомирский бронетанковые заводы.

Из-за государственной тайны в Минобороны не раскрывают, какая именно техника и на какую сумму не была поставлена.

"Но из отчета о выполнении бюджетной программы "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" в 2018 году известно, что из запланированной закупки 199 единиц новой бронетехники в вооруженные силы поступило лишь 94 единицы. Из запланированных 974 единиц автотехники различной характеристики, поставщики сумели передать 676. Три бронированные катера так и не поступили на службу и прочее", - говорится в сообщении.

Всего в 2018 году по программе модернизации вооружения вооруженных сил из бюджета потратили 14 миллиардов гривен. До конца этого года аналогичные расходы достигнут 17 миллиардов.

Напомним: в начале марта этого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", который в частности предусматривал повышение уровня прозрачности государственных закупок военной техники для армии в 2019 году.

Документ был обнародован после того, как издание "Bihus.info" обнародовало расследование о хищении в оборонной сфере, в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

В июне новый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что гриф "секретно" с гособоронзаказов Украины может быть снят в 2020 году.

Источник 

армия, оборонная техника, Кузня
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