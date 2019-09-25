Миссия МВФ оценила проект госбюджета на 2020 год

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден... положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился 24 сентября с руководителем Миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и обсудил с ним перспективы партнерства для реализации реформ.

20 сентября руководитель Миссии МВФ в Украине встречался с Президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи они обсудили программу поддержки Фондом повестки дня реформ в Украине, который реализуется Президентом и украинским правительством. Кроме того, были затронуты вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по ПриватБанку.

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