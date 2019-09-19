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Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

19.09.2019 / 12:17
Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду, 18 сентября.

Пристайко подчеркнул, что в исключительно редких случаях миротворческие миссии вели к решению ситуаций.

"В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет", - пояснил глава МИД.

Источник 

Донбасс, Пристайко, миротворческая миссия
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