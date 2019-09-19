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Православные христиане празднуют чудо Архистратига Михаила: история праздника

19.09.2019 / 09:00
Православные христиане празднуют чудо Архистратига Михаила: история праздника
Икона Источник: Центр информации УПЦ
В Малой Азии, находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой был целебный источник

Православные христиане 19 сентября вспоминают чудо Архистратига Михаила, происшедшее в Хонех (Колоссах) в IV веке, праздник, который в народе называют "Михайлово чудо".

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

В Малой Азии, находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой был целебный источник.

Храм возвел житель города Лаодикии, в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой. Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу.

Узнав о чудодейственной силе воды, к этому месту начали приходить не только христиане, но и язычники, которые, получив исцеление, крестились.

В возведенной церкви на протяжении 60 лет служил пономарем мужчина по имени Архипп, ныне прославленный в лике святых. Многих язычников он обратил в христианство. Однако, некоторые язычники озлобились на Архиппа и попытались уничтожить церковь, заодно избавившись от пономаря.

Они соединили две горные реки в одно русло, так чтобы поток воды был направлен на храм. Архипп молился архистратигу Михаилу, чтобы он предотвратил беду. Вскоре после молитвы возле церкви явился архистратиг. Он ударил жезлом об гору, образовав расщелину, в которую и направился поток.

Церковь не пострадала, а язычники, видя такое чудо, испугались и убежали. Христиане же собрались в храме и поблагодарили Бога и Архангела Михаила за помощь. Это событие произошло в Хонех – местности, название которой переводится как «расщелина», «отверстие».

Источник: Inpress.ua
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