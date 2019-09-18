"Минера" моста задержали

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, а также в комментарии глава МВД Арсений Аваков.

"Его задержали", - подтвердил министр.

По некоторым данным, угрожал взорвать мост 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

Напомним, вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано.

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