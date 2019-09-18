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В Киеве бывший военный-крымчанин грозится взорвать мост

18.09.2019 / 19:36
Вечером 18 сентября появилась информация об остановке движения столичного метрополитена на красной ветке от станции "Днепр" до "Лесной" из-за сообщения о заминировании.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина и грозится его взорвать.

Как сообщили  источники в правоохранительных органах, мужчину, который угрожает взорвать мост в Киеве, зовут Алексей Белько.

 Белько – 42-летний уроженец крымского пгт Форос.

В июне этого года у него было воинское звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней. Военный тогда признал свою вину и объясненил, что отсутствовал на службе "в связи с решением собственных бытовых проблем".

На данный момент мужчина был уволен из воинской части.

По одному крымскому адресу с Алексеем была прописана Елена Белько. Ее отчество и дата рождения полностью совпадают с данным столичного "минера". По данным открытых источников, такая женщина была секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова.

Источник 

мост, терракт, Киев
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