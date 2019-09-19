Войти | Зарегистрироваться
09:57

четверг,
19 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Глава МИД уже дал согласие на формулу Штайнмайера

19.09.2019 / 09:42
Глава МИД уже дал согласие на формулу Штайнмайера
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, - ред.) ", - сказал Пристайко.

"Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.

Напомним: Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

Исходя из этого, согласие Пристайко на встрече 2 сентября была предварительным - речь шла о согласовании текста формулы, а не ее официальном утверждении со стороны государства.

В последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе.

Источник 

Пристайко, формулау Штайнмайера
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 сентября
18 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.