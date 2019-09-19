Глава МИД уже дал согласие на формулу Штайнмайера

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, - ред.) ", - сказал Пристайко.

"Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.

Напомним: Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

Исходя из этого, согласие Пристайко на встрече 2 сентября была предварительным - речь шла о согласовании текста формулы, а не ее официальном утверждении со стороны государства.

В последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе.

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