Урсула фон дер Ляйен официально представила новый состав Еврокомиссии

Таким образом, в состав новой Еврокомиссии предложены:

Йоханнес Хан – Австрия, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации;

Дидье Рейндерс – Бельгия, еврокомиссар по вопросам правосудия;

Мария Габриэль – Болгария, еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи;

Дубравка Шуица – Хорватия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по демократии и демографии;

Стелла Кириакидес - Кипр, еврокомиссар по здравоохранению;

Вера Юрова – Чешская Республика, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности;

Маргрет Вестагер – Дания, исполнительный вице-президент Еврокомиссии – технологии и инновации, еврокомиссар по вопросам конкуренции;

Кадри Симсон – Эстония, еврокомиссар по вопросам энергетики;

Ютта Урпилайнен – Финляндия, еврокомиссар по вопросам международного партнерства и соседства;

Сильви Гулар – Франция, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка (также - оборонная индустрия и космос);

Маргаритис Шинас – Греция, вице-президент Еврокомиссии по защите европейского стиля жизни;

Ласло Трочани – Венгрия, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС;

Фил Хоган – Ирландия, еврокомиссар по вопросам торговли;

Паоло Джентилони – Италия, еврокомиссар по вопросам экономики;

Валдис Домбровскис – Латвия, исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам;

Виргиниюс Синкявичюс - Литва, еврокомиссар по охране окружающей среды;

Николас Шмит – Люксембург, еврокомиссар по вопросам труда;

Хелена Далли – Мальта, еврокомиссар по вопросам равенства;

Франс Тиммерманс – Нидерланды, исполнительный вице-президент Еврокомиссии;

Януш Войцеховски – Польша, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства;

Элиза Феррейра – Португалия, еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ;

Рована Плумб – Румыния, еврокомиссар по вопросам транспорта;

Марош Шефчович – Словакия, вице-президент Еврокомиссии по вопросам международных отношений;

Янес Ленарчич – Словения, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента;

Ильва Иогансон – Швеция, еврокомиссар по вопросам внутренних дел.

Предложенные кандидатуры должны быть формально утверждены Европейским Советом.

Европейский парламент будет принимать решение относительно утверждения нового состава Еврокомиссии пакетом, вместе с президентом Еврокомиссии и высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности/вице-президентом Еврокомиссии.

Перед этим все предложенные к назначению еврокомиссары пройдут слушания в профильных комитетах Европарламента.

Источник