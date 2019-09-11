Войти | Зарегистрироваться
18:41

среда,
11 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Урсула фон дер Ляйен официально представила новый состав Еврокомиссии

11.09.2019 / 17:27
Во вторник, 10 сентября, новоизбранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила членов обновленной Европейской комиссии.

Таким образом, в состав новой Еврокомиссии предложены:

Йоханнес Хан – Австрия, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации;
Дидье Рейндерс – Бельгия, еврокомиссар по вопросам правосудия;
Мария Габриэль – Болгария, еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи;
Дубравка Шуица – Хорватия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по демократии и демографии;
Стелла Кириакидес - Кипр, еврокомиссар по здравоохранению;
Вера Юрова – Чешская Республика, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности;
Маргрет Вестагер – Дания, исполнительный вице-президент Еврокомиссии – технологии и инновации, еврокомиссар по вопросам конкуренции;
Кадри Симсон – Эстония, еврокомиссар по вопросам энергетики;
Ютта Урпилайнен – Финляндия, еврокомиссар по вопросам международного партнерства и соседства;
Сильви Гулар – Франция, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка (также - оборонная индустрия и космос);
Маргаритис Шинас – Греция, вице-президент Еврокомиссии по защите европейского стиля жизни;
Ласло Трочани – Венгрия, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС;
Фил Хоган – Ирландия, еврокомиссар по вопросам торговли;
Паоло Джентилони – Италия, еврокомиссар по вопросам экономики;
Валдис Домбровскис – Латвия, исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам;
Виргиниюс Синкявичюс - Литва, еврокомиссар по охране окружающей среды;
Николас Шмит – Люксембург, еврокомиссар по вопросам труда;
Хелена Далли – Мальта, еврокомиссар по вопросам равенства;
Франс Тиммерманс – Нидерланды, исполнительный вице-президент Еврокомиссии;
Януш Войцеховски – Польша, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства;
Элиза Феррейра – Португалия, еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ;
Рована Плумб – Румыния, еврокомиссар по вопросам транспорта;
Марош Шефчович – Словакия, вице-президент Еврокомиссии по вопросам международных отношений;
Янес Ленарчич – Словения, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента;
Ильва Иогансон – Швеция, еврокомиссар по вопросам внутренних дел.
Предложенные кандидатуры должны быть формально утверждены Европейским Советом.

Европейский парламент будет принимать решение относительно утверждения нового состава Еврокомиссии пакетом, вместе с президентом Еврокомиссии и высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности/вице-президентом Еврокомиссии.

Перед этим все предложенные к назначению еврокомиссары пройдут слушания в профильных комитетах Европарламента.

Источник 

Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.