Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Об этом написали в Twitter Палаты лордов.

«Законопроект о выходе из ЕС получил королевское одобрение», - говорится в сообщении.

Напомним, Палата лордов британского парламента 6 сентября одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Британии из ЕС.

Этот законопроект, разработанный летом межпартийным объединением депутатов и внесенный на рассмотрение залы лейбористом Хиллари Бенном, председателем комитета по вопросам Brexit Палаты Лордов, прошел все этапы рассмотрения в течение двух дней, без поправок.

Законопроект предусматривает, что депутаты будут обращаться в суд, если Джонсон откажется просить у ЕС отсрочки Brexit, но на сегодняшний день не совсем понятно, как это будет воплощаться на практике.

Источник