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Прокуратура сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн директору одного из предприятий "Укроборонпрома"

11.09.2019 / 16:15
Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн из госбюджета директору государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов".

Предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Министерству обороны было направлено более 917 тыс. грн, которые предназначались на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для ВСУ.

"Военной прокуратурой Сумского гарнизона сообщено о подозрении директору ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", который входит в состав ГК "Укроборонпром" и директору частного общества в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению.

Источник 

прокуратура, растрата, Укроборонпром
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