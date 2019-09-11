В РПЦ назвали теорию Дарвина совершенно ненаучной

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал эволюционную теорию Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной».

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

По его мнению, выбор сегодня стоит такой: «либо принять библейское учение» о создании человека и всей Земли Богом, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

«В Писании сказано: "мужчину и женщину сотворил их". Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя. <...> Это не институт — это творение Божие», — отметил священник.

Чарльз Дарвин опубликовал свою работу «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 году. В монографии Дарвин утверждал, что формы жизни являются результатом не творческой деятельности разумного Творца, а изменчивости, наследственности и естественного отбора. С появлением эволюционной теории тот пробел, который раньше заполняла собой вера в Создателя, мог быть заполнен научными объяснениями.