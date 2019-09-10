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Рябошапка хочет аудита "дел Майдана": можно было продвинуться дальше

10.09.2019 / 10:19
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка видит необходимость в аудите дел о преступлениях против участников "Революции достоинства".

Об этом он заявил в интервью РБК.

Рябошапка: "Через несколько месяцев будет 6 лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, когда были убийства. Кроме этого, прошло 7 или 8 лет с момента других преступлений, по которым идет следствие, например, злоупотреблений при строительстве этого помещения (нового здания ГПУ – ред.).

Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени.

Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной сотни. Мне кажется, что за 6 лет можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов".

Рябошапка отметил, что уже несколько раз встречался и разговаривал с начальником управления специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

На вопрос об отчете Горбатюка генпрокурор ответил: "У меня на столе дело по "законам 16 января" относительно Игоря Калетника. Мы говорили с Горбатюком, встречались уже несколько раз.

На самом деле там не все так просто, как может казаться. Есть огромный объем материалов, который нужно изучить самостоятельно. Потому что в таких справках или со слов кураторов и следователей составить объективную картину просто невозможно. Нужно самому садиться, углубляться в это, и только тогда можно понять перспективу этих дел.

На самом деле это же не один кейс, очень много эпизодов, и все они на разных стадиях расследования. Нужно понять, что можно передать в суд, а где уже скоро будет решение".

О деле Игоря Калетника и участии в его закрытии Сергея Кизя, который стал заместителем генпрокурора в начале июля: "Мы разговаривали по поводу дела Калетника. Я не буду передавать результаты, а также позиции его как заместителя, который курирует, и Сергея Горбатюка, который осуществлял расследование и процессуальное руководство. В ближайшее время мы проинформируем о наших выводах".

О том, что будет с управлением спецрасследований ГПУ: "Мы с Сергеем Горбатюком тоже собираемся об этом говорить, потому как есть несколько нюансов.

Генеральная прокуратура теряет функцию досудебного расследование и, очевидно, в ноябре нужно будет принимать какое-то решение: или мы идем в парламент с предложением продлить эту функцию на какой-то период или отдадим эти дела в Госбюро расследований.

Тогда Сергей Викторович и его коллеги будут осуществлять процессуальное руководство в составе Генпрокуратуры или продолжат расследование этих дел уже в составе ГБР".

Напомним, в деле Майдана есть несколько эпизодов применения насилия к протестующим и журналистов. В ночь на 30 ноября 2013 года в центре Киева жестоко разогнали митингующих – преимущественно студентов. 19 января 2014 года обострилась ситуация столкновениями на Грушевского – и 22 января случились первые жертвы. 18 февраля в правительственном квартале произошли кровавые столкновения, 20 февраля 2014 года на Майдане расстреляли людей.

К "Небесной сотне" – погибшим тогда протестующим – относят более 100 человек.

В 2015 году Сергей Горбатюк заявлял, что разгон активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года инициировал экс-президент Виктор Янукович, а организовали его экс-глава МВД Виталий Захарченко и тогдашний секретарь СНБО Андрей Клюев.

Осенью 2018 года Горбатюк инициировал новую экспертизу, хотя говорил, что большая часть из 4700 преступлений против Майдана уже расследованы: было сообщено о подозрении 442 лицам, вынесено 9 приговоров.

А летом 2019 года Горбатюк заявлял, что новое управление Генеральной прокуратуры может разрушить механизм расследования дел Майдана.

Организаторы массовых убийств митингующих до сих пор не названы и не наказаны.

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аудит, Рябошапка, дело Майдана
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