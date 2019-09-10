В Церкви рассказали, как научиться узнавать волю Божию о себе

Чтобы научиться узнавать волю Божию о себе, человек должен горячо проникнуться желанием жить по воле Божией, узнавая ее.

Об этом архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев) рассказал в эфире «Першого Козацького», сообщает Центр информации УПЦ.

«Как ищется воля Божия? Прежде всего, в общих для всех правилах, то есть в Евангелии, в Священном Писании, в Предании Церкви. Воля Божия, чтобы человеку не грешить. Воля Божия в том, чтобы человеку исполнять заповеди. Воля Божия в том, чтобы человеку жить по-Божьи», – подчеркнул владыка Феодосий.

Также он напомнил, что нужно просить у Бога вразумления, чтобы Он открыл Свою волю о нем.

Новоначальным христианам архиепископ Феодосий порекомендовал почаще принимать участие в таинствах Церкви и найти себе священнослужителя, с которым можно было бы советоваться.

Он также рассказал, почему заповеди Божии не ограничивают свободу человека, а наоборот, являются выражением любви Божией.

«Если бы Бог хотел лишить свободы человека, Он не давал бы заповеди», – подчеркнул владыка Феодосий.