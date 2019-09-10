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В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья моряков

10.09.2019 / 10:50
Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дословно генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук: "Сейчас военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с предназначенных диет в зависимости от характера их заболевания".

По его словам, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Военный госпиталь перевели на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

Напомним, после обмена 7 сентября 24 украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных 11 освобожденных - в больницу "Феофания".

Сейчас в "Феофании" находятся 8 украинцев. По словам медиков, политзаключенных в крайне тяжелом состоянии нет.

Роман Сущенко будет обследоваться амбулаторно, Олег Сенцов отлучился из медучреждения, а Станислава Клиха перевели в специализированное отделение военного госпиталя.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

Источник 

моряки, Минобороны, обмен пленными
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