Войти | Зарегистрироваться
12:08

вторник,
10 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рябошапка пообещал скорую передачу в суд ряда резонансных дел

10.09.2019 / 11:21
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что в скором времени ряд резонансных дел, расследуемых в Украине, будут переданы в суд.

Отвечая на вопрос журналистов в понедельник, 9 сентября, в Киеве о том, когда будут не только задержания, а и "резонансные посадки", генпрокурор сказал: "Уже скоро".

"Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов. Думаю, что в скором времени эти кейсы будут переданы в суд или, по меньшей мере, будут серьезные процессуальные подвижки, я имею ввиду подозрения или другие процессуальные действия... Но пока не могу говорить, по каким именно делам", - сказал он.

Что касается привлечения к ответственности депутатов, то, как заверил Рябошапка, "не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является человек, который, возможно, совершил уголовное правонарушение".

Источник 

суд, Рябошапка, резонансные дела
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 сентября
9 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.