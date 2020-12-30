Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута"

Подробнее – в материале.

После окончания активных событий на Майдане весной 2014 года новая власть занялась поиском тех, кто убивал протестующих в центре Киева. Тогда же стало известно, что к преступлениям могут быть причастны бойцы так называемой "черной роты" киевского полка "Беркут".

Утечка информации позволила многим фигурантам дела сбежать еще до задержания. Под стражу успели взять только троих: командира роты Дмитрия Садовника и его подчиненных – Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Еще через пару лет задержали их коллег – Александра Маринченко, Сергея Тамтура и Олега Янишевского.

Дмитрию Садовнику через некоторое время удалось скрыться в оккупированном Россией Крыму. Осенью 2014 года судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова отпустила его из-под стражи. Тогда как все остальные фигуранты расследования почти шесть лет дожидались приговора в застенках следственного изолятора.

Обвинение утверждало, что имеет доказательства их причастности к убийству 48 и ранению 80 митингующих на Институтской. Стороны допускали, что суд присяжных мог бы завершить процесс и вынести приговор по делу в 2020 году. Но в декабре 2019 года обвиняемых освободили из-под ареста для участия в обмене пленными между Украиной и Россией.

Судебный процесс затянулся на неопределенный срок. И только в конце этого года появились шансы, что суд вынесет приговор в одном из важнейших дел в истории Украины.

Процесс пошел

"Я почувствовал резкую сильную боль и подумал, что мне оторвало ногу", – экс-беркутовец Николай Брыжак посреди судебного зала показывает место на ноге, куда попала пуля. Он говорит, что кусок свинца зашел в голень правой ноги и повредил кость. Пуля прилетела в Брыжака, по его словам, со стороны майдановцев утром 19 февраля 2014 года.

Днем 23 декабря 2020 года бывший "беркутовец" дает показания в Святошинском суде как свидетель в деле о расстрелах на Майдане. На скамье подсудимых двое его бывших коллег – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Они – единственные фигуранты дела о массовом убийстве протестующих на Институтской. Места рядом с ними свободны. Еще год назад там сидели Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

Затяжной судебный процесс, который несколько раз начинался заново, в декабре 2019 года близился к завершению. Оставалось допросить нескольких свидетелей защиты, опросить самих подсудимых и провести дебаты. Но ближе к концу прошлого года все резко изменилось. Появилась информация, что готовится обмен "беркутовцев", обвиняемых в убийствах на Майдане.

Прокуроры, которые вели дела Майдана, пытались этому воспрепятствовать. Но на тот момент генеральный прокурор Руслан Рябошапка прямо во время судебного заседания заменил всю группу прокуроров. И в итоге поздно вечером 28 декабря 2019 года судьи Киевского апелляционного суда отпустили из-под ареста всех "беркутовцев".

Митинги и акции протеста под судом и около Лукьяновского СИЗО ни к чему не привели. Всех обвиняемых оперативно вывезли из Киева, и 29 декабря на линии разграничения в Донецкой области произошел обмен. Киев передал боевикам ОРДЛО 127 человек, включая пятерых "беркутовцев", получив взамен 76 человек.

"По поводу "беркутовцев", да, это – условие "всех на всех", условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это сложное было решение, решение политическое", – заявил тогда президент Владимир Зеленский.

Спустя полтора месяца после обмена Маринченко и Тамтура решили вернуться на подконтрольную Украине территорию и снова предстать перед судом. Остальные экс-бойцы "Беркута" в интервью сепаратистским и российским СМИ говорили о намерении покинуть ОРДЛО и уехать работать в Россию. К слову, именно в РФ и в оккупированном Крыму скрываются их экс-коллеги из "черной роты", среди которых командир роты Дмитрий Садовник и командир полка Сергей Кусюк.

Многие восприняли решение подсудимых вернуться в Киев как аргумент в пользу их невиновности и расчет на оправдательный приговор суда. Тем более что после возвращения на скамью подсудимых суд не взял их под стражу и даже не отправил под домашний арест.

Сам процесс, который близился к завершению, из-за пертурбаций, связанных обменом, затормозился. Уголовный процессуальный кодекс не дает ответа, как действовать в такой ситуации, когда часть обвиняемых во время слушаний сбежала, а часть вернулась на скамью подсудимых.

Выход из этой ситуации коллегия присяжных Святошинского суда во главе с судьей Сергеем Дячуком нашла только 25 ноября текущего года. Она решила разделить дела против вернувшихся и против сбежавших "беркутовцев". Производство против последних остановлено, а обвиняемые объявлены в розыск.

Процесс против Тамтуры и Маринченко вернулся в обычный режим: раз в неделю исследуются материалы дела и допрашиваются свидетели. За ноябрь-декабрь суд успел допросить, кроме Брыжака, еще двоих экс-бойцов киевского "Беркута" из различных рот. Все они, как и Брыжак, вспоминают только "агрессивное поведение" активистов Майдана и собственные ранения, но не припоминают факты применения оружия со стороны своих сослуживцев.

В ожидании приговора

Приговор могут вынести в середине следующего года, сказал РБК-Украина представитель защиты, адвокат Игорь Варфоломеев. "Если все будет идти более-менее нормально, то я думаю, что к концу весны мы выйдем на судебные дебаты. Дебаты тоже займут несколько заседаний и, я думаю, что в начале лета суд уйдет в совещательную комнату для вынесения приговора", – предположил он.

Варфоломеев уверяет, что его подзащитные до сих пор находятся в ОРДЛО и не выехали в Россию. По его словам, "беркутовцы" не могут вернуться на подконтрольную Украине территорию из-за того, что их паспорта просрочены или их у них вообще нет. "Они выражали свое желание вернуться, принимать участие в судебном заседании, но была эта проблема с паспортами", – поясняет адвокат.

Сторона обвинения, в свою очередь, не подтверждает информацию о выезде обвиняемых в Россию, но и не опровергает ее. Начальник отдела "майдановского департамента" Офиса генпрокурора Игорь Земсков в комментарии РБК-Украина заверил, что сейчас предпринимаются активные действия для розыска Янишевского, Зинченко и Аброськина.

"Последняя информация, которая у нас есть, – они пересекли админграницу (линию разграничения, – ред.) в направлении Донецка. Больше ничего о них неизвестно. Сейчас заводятся соответствующие оперативно-розыскные дела. Да, есть проблематика с розыском Интерпола, так как там считают, что все эти события связаны с политическим преследованием. Но с ним идет определенная переписка, чтобы этот процесс разблокировать", – объяснил Земсков.

Прокурор также рассчитывает, что приговор в отношении Тамтуры и Маринченко вынесут в первой половине следующего года. По его словам, осталось допросить пять свидетелей, в том числе мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, нужно исследовать доказательства, в частности, найденное на окраине Киева оружие спецроты "Беркута". Арсенал оружия, принадлежавший "черной роте", нашли в феврале 2016 года на дне озера в Голосеевском районе столицы. И хотя на большинстве из 23 "стволов" были спилены идентифицирующие признаки, экспертиза установила, что автоматы и снайперские винтовки принадлежали именно бойцам спецроты.

Земсков не знает, почему Тамтура и Маринченко вернулись после обмена. Однако прокурор не согласен, что против них не хватает улик, и что из-за этого суд их оправдает. Тем не менее он признает, что в материалах дела нет пуль, выпущенных из автомата того же Маринченко, либо обнаруженных в телах погибших или раненных. Но Земсков обращает внимание на большое количество найденных деформированных пуль калибра 7,62, которые были на вооружении у всех бойцов спецроты "Беркута".

"Есть доказательства их деятельности там (на месте убийств, – ред.). И, кроме того, есть "общий умысел", то есть, как мы это называем – конклюдентные действия. Так как они с утра до вечера находились на Институтской в составе одного подразделения, не покидали его, пребывали позади тех лиц, которые стреляли. Некоторые из них подавали оружие, некоторые – патроны. А это как раз и является соучастием в убийстве", – сказал гособвинитель.

***

Год назад, сразу после обмена пленными, руководство страны и Генпрокуратуры утверждало, что процессу против "Беркута" ничего не угрожает и обвиняемые получат свои приговоры заочно. Но для этого необходимо было бы внести изменения в законодательство. Спустя год такие инициативы не прошли даже стадию первого чтения в Раде. Тогда как уже разделенный процесс в Святошинском суде с трудом, но все же продолжается.

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

Источник