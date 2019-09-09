СМИ раскрыли детали вывоза Цемаха из Донецка: погиб разведчик

Об этом свидетельствует комментарий одного из участников вывоз Цемаха на подконтрольную Украине территорию проекту Радио Свобода Радио Донбас.Реалии.

По словам участника операции, который говорил на условиях анонимности, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

Бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ вместе со спецслужбами участвовали в операции по вывозу Цемах из Донецка.

Официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.

Прямая речь участника операции: «С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так - лучше знать меньше. Нашей задачей было, собственно, перевезти Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой «ДНР» до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха».

«...Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада «гвардии» «ДНР». С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта «сотая бригада», выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но «сотка» - больше всего. Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу», - рассказал он.

Участник операции рассказал, что до смертельного у Колодяжного было еще три ранения. Свою первую контузию он получил осенью 2014 года при обороне Донецкого аэропорта.

Второе ранение было в 2015 году в районе Крутой Балки, когда группа разведчиков подорвалась на растяжке. Двое из них тогда погибли, еще трое, включая Александра, получили ранения.

Свое третье, самое серьезное до смертельного, ранение Колодяжный получил во время обороны Авдеевской промзоны в 2016 году. Тогда он попал в засаду и был ранен из пулемета в бедро. После этого почти год провел в госпиталях, ходил с палочкой, но впоследствии восстановился.

Напомним, субботу, 7 сентября, состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме к парламенту страны сообщил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Местные СМИ также сообщили, что после обмена прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха.

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия - на линии разграничения, по данным родственников Цемаха - вследствие спецоперации на территории "ДНР".

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили.

СМИ сообщали, что во время операции по вывозу Цемаха погиб сотрудник СБУ, однако в спецслужбе опровергли эту информацию.

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