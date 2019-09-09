Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву.

Об этом он сказал 8 сентября, в день праздника сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, который установлен в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году, сообщает patriarchia.ru.

«Прославляя Владимирскую икону, мы снова обращаемся к одной из страниц истории — а таких было немало — когда на волоске повисла судьба страны, судьба Первопрестольного града, но Царица Небесная явила Свою милость и избавила город Москву», - рассказал Патриарх Кирилл.

Он напомнил историю данного события.

«Во второй половине XIV века самаркандский эмир Тимур очень возвысился и обрел власть, несоизмеримую с властью других эмиров. Несмотря на то, что Тимур был инвалидом (он хромал), он был очень сильным мыслителем, мужественным человеком, выдающимся правителем, обладавшим огромной силой воли. Он покорял людей, и они становились его верными слугами и рабами, вступали в его хорошо вооруженное войско, которое подчинялось железной дисциплине и исполняло замыслы умного стратега.

Когда это войско, победив Грузию и Армению, дошло до самой Сирии, Тамерлан возымел мечту покорить Русь и двинул свои полчища на север. Трудно сказать, что бы произошло со всеми нашими предками, потому что соотношение сил было совсем не в пользу оборонявшихся, тем более что и град Москва был в то время не столь уж укреплен. И когда народ узнал о надвигающейся угрозе, — а эта угроза стала очевидной, когда по пути к Москве Тамерлан разгромил ордынского хана по имени Тохтамыш, — тогда и встрепенулись наши люди, чтобы создать систему обороны, но ни в чем не преуспели», - сказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ объяснил, как православным помогла Богородица.

«В конце концов они поняли, что нет у Москвы никакой военной силы, чтобы остановить Тамерлана, и тогда из города Владимира был принесен образ Богоматери, именуемый Владимирским. Перед этим образом горячо молились москвичи, понимая, что нет больше никаких надежд на спасение, кроме как от Господа и Его Пречистой Матери. Все возможные военные, фортификационные и прочие факторы были ничтожны по сравнению с тем, чем обладала армия Тамерлана, покорившая все города к югу от Москвы. Как последнюю надежду, Владимирскую икону Божией Матери, которая была принесена во Владимир Андреем Боголюбским, а ранее из Византии принесена на Русь, с благоговением водворили в град Москву. Все погрузились в пост и молитву, потому что никаких других средств больше не было. И молитва пред чудотворным Владимирским образом Божией Матери была столь сильна, чтобы Тамерлан, не доходя до Москвы, принял решение не брать город», - напомнил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что «это решение было невозможно объяснить ни политическими, ни военными факторами, ни даже с точки зрения здравого смысла, — так близка была победа над Московией. Но Тамерлан не предпринимает никаких действий и отступает, так что град остался свободным, и мы веруем и исповедуем, что не силой человеческой, но силой Божией, явленной от Владимирской иконы Царицы Небесной».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что обращаться за помощью к Божией Матери важно и сегодня.

«Сегодня по милости Божией есть возможность прикасаться к этому образу и молиться перед ним. И покуда будет сохраняться вера наша в Господа и Спасителя, покуда мы будем точно знать, что обращение к Нему, к Его Пречистой Матери — не пустой звук, не самовнушение, не фантазия, а реальная сила, которая нас соединяет с Богом, реальный канал связи человека с Царствием Божиим, покуда мы будем все это знать и сознавать, Господь будет слышать наши молитвы и отвечать на них», - подчеркнул Патриарх Кирилл.