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Трамп поздравил Киев и Москву с обменом заключенными, назвал его "возможно, первым гигантским шагом" к миру на Донбассе

09.09.2019 / 12:51
Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это "гигантским шагом к миру".

"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал он на своей странице в Твиттере.

Источник 

Украина, США, рф, обмен пленными, Трамп
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