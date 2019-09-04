Пристайко рассказал, о чем говорили на встрече в "Нормандском формате»

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:18
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
-
14:21
Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
-
12:17
Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ
-
14:42
В РФ раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва: стронций, барий и лантан
-
14:21
Путина могут пригласить на G7 в США даже несмотря на вето друзей Украины
- 17:18
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:59
Зеленский поручил правительству подписать СРП по разработке углеводородов и упростить подключение к газовым и электросетям
-
16:47
Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.
-
15:23
Премьер: полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса
-
11:46
Новое правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет
-
11:15
Премьер анонсировал пересмотр прожиточного минимума
- 17:59
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:19
Как на «Электронной столице» потеряли 48 млн грн — главное из отчета аудиторов КМДА
-
16:26
Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
-
14:43
Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
-
16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
-
17:19
Метро Киева начинает отказываться от жетонов
- 10:19
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
-
10:00
Потрясающая корейская косметика TONY MOLY в интернет-магазине Sweet and Spa
-
17:49
Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности
-
10:12
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
-
17:59
ТОП-6 полезных привычек для стройности и крепкого здоровья: чек-лист от диетолога
- 17:59
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
18:14
Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом
-
17:54
Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы
-
17:56
Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото
-
17:51
Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля
-
18:54
Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера
- 18:14
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:14
Зеленский в Варшаве принял участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны
-
09:15
Первые селфи и присяга: новая Рада провела торжественное заседание
-
09:16
Неизвестные из гранатомета обстреляли здание "Мостобуда" в центре Киева
-
09:24
NASA показало захватывающие фото Багам из космоса
-
09:08
СБУ обнаружила схрон с оружием в районе проведения ООС
- 09:14
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:17
Стрельба в Голосеево: конфликтовали частные и муниципальные охранники
-
09:23
В центре Киева Range Rover влетел в толпу пешеходов
-
09:12
В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей
-
09:17
В Каире возле онкоцентра произошел мощный взрыв: погибли 19 человек
-
09:24
Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка
- 09:17