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Трамп засомневался в необходимости военной помощи Украине

30.08.2019 / 12:17
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа.

По его словам, программу, также известную под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности.

Автор материала обращает внимание, что такое решение американский президент принял после саммита "Большой семерки", на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.

По словам источника, Трамп хочет гарантий того, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже хотят пересмотра программы финансирования.

Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это означает, выделение средств Украине приостановится.

"Нам известно о том, что (Офис по вопросам управления и бюджета – ред.) задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

"У нас есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно спрашиваем администрацию, почему они задерживают эти финансы", - добавляет он.

Напомним: ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.

Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Источник

США, безопасность, военная помощь, Трапм
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