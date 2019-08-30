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В результате обвала подъезда в Дрогобыче погибли 8 человек, спасательные работы завершили

30.08.2019 / 11:46
В Дрогобыче Львовской области завершились спасательные работы в четырехэтажном доме, где обрушился подъезд.

Об этом в четверг, 29 августа, утром сообщает Главное управление ДСНС Украины в Львовской области на своей странице в Facebook.

Под завалами обнаружены тела 8 человек:

28 августа 2019:

женщину (1975 г.р.) - 5:20;

мужчину (1962 г.р.) - 8:25;

29 августа 2019:

мужчину (1977 г.р.) - 00:20;

женщину (1940 г.р.) - 2:50;

женщину (1955 г.р.) - 3:16;

мальчика (5 лет) - 3:29;

женщину (1939 г.р.) - 4:50;

женщину (1998 г.р.) - 6:00.

"По оперативной информации под завалами людей нет. Продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций. В ходе работ силами ДСНС спасено 7 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.

В городе объявлен двухдневный траур.

Напомним: сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло повлечь обвал здания.

Президент Владимир Зеленский в связи с обвалом жилого дома в Дрогобыче заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.

Источник

гибель, подъезд, завал, Дрогобыч
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