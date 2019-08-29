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Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

29.08.2019 / 10:14
Владимир Зеленский выразил соболезнование родственникам погибших в результате обвала подъезда жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) и анонсировал проведение новым правительством аудита всех жилищных домов.

"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвались жизни двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь с помощью мобильных телефонов. Очень надеюсь, что всех удастся спасти", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в среду, 28 августа.

Президент отметил, что версий трагедии на данный момент две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

По его словам, невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев

"Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2.46 28 августа в райцентре Дрогобыч (Львовская область) произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого погибли 2 людей и 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Источник

гибель, Зеленский, Дрогобыч, обвал дома, аудит домов
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