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Суд РФ оставил под стражей еще семерых украинских моряков

22.08.2019 / 18:12
Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление о продлении ареста до 24 и до 26 октября еще семерым военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в группе "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов третьей группы военнопленных украинских моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба... Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения», - сообщил Полозов.

Он уточнил, что «судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора».

Ранее 16 августа в апелляции было отказано 11 военнопленным украинским морякам: Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Сергею Попову, а также Владимиру Терещенко, Андрею Шевченко, Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову.

Рассмотрение апелляций в отношении четвёртой группы военнопленных (Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера) - должна начаться сегодня же во второй половине дня.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить, и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

Россия же заявила, что не признает компетентность этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

17 июля в Москве прошло судебное заседание о продлении ареста украинским военнопленным. Суд продлил арест 21 моряку до 24 октября, а троим раненым (Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке) - до 26 октября 2019 года.

Источник

суд, Полозов, пленные моряки
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