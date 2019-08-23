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Зеленский о возвращении РФ в G7: только после прекращения агрессии против Украины

23.08.2019 / 09:02
Зеленский о возвращении РФ в G7: только после прекращения агрессии против Украины
Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - говорится в сообщении.

Глава государства также поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании её территориальной целостности и суверенитета.

Напомним: РФ исключили из старого формата «Группы восьми» после того, как она аннексировала украинский Крым в 2014 году, а все остальные страны-члены группы – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США ввели санкции против Москвы.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил 20 августа, что предлагал бы позволить России вернуться к формату G8, если в следующем году США будут председательствовать в группе.

После этого заявления CNN со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа сообщила, что якобы французский и американский президенты в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в «Большую семерку» уже в следующем году.

Источник

Россия, Большая восьмерка, Зеленский
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