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Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

23.08.2019 / 13:51
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили заявления о возможности возвращения РФ в "Большую семерку".

А также свои позиции касательно этого вопроса, сообщает Офис украинского президента.

"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность", - говорится в обнародованном в четверг днем на сайте президента Украины сообщении.

Согласно опубликованной информации, собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая проходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей "невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы".

"Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции", - говорится в информации.

Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Глава британского правительства также поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания ее народу.

Источник

Россия, Большая восьмерка, Зеленский, Джонсон
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