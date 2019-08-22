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В УПЦ обнародовали нарушения конституционных прав верующих в период с 17 июля по 20 августа

22.08.2019 / 17:37
В УПЦ обнародовали нарушения конституционных прав верующих в период с 17 июля по 20 августа
Бюллетень Источник: Центр информации УПЦ
Также в архиве ОВЦС в разделе «Информационный бюллетень» доступны предыдущие выпуски информационного бюллетеня

В Украинской Православной Церкви обнародовали нарушения конституционных прав верующих в Украине в период с 17 июля по 20 августа.

Пятый информационный бюллетень опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей, сообщает Центр информации УПЦ.

Издание доступно на украинском языке. Его можно скачать. Как сообщается, переводы документа на русский, английский и греческий языки будут доступны позже.

В пятом выпуске бюллетеня освещена информация по таким трем направлениям: факты захватов храмов и других случаев применения физической силы и оказания давления на прихожан УПЦ с целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в ПЦУ; случаи прямого административного и силового давления на священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти Украины; защита прав священнослужителей и прихожан УПЦ в судебном поле.

Также в архиве ОВЦС в разделе «Информационный бюллетень» доступны предыдущие выпуски информационного бюллетеня.

Как сообщалось, бюллетень подготовлен с целью информирования священнослужителей и прихожан других Поместных Православных Церквей, представителей государственной власти зарубежных стран, СМИ, правозащитных и экспертных организаций о наиболее вопиющих случаях нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украине и прямого вмешательства государственной власти в дела Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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