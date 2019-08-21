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Гройсман: сейчас мы фактически вводим экономический безвиз с Израилем

21.08.2019 / 09:42
Премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что визитов в Украину станет больше.

Об этом во время встречи с украинскими компаниями с участием Премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху 20 августа сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это первый визит Премьер-министра за последние 20 лет, но, когда мы встретились, он сказал, что теперь таких визитов будет больше, и они будут происходить чаще. Я рад, что именно наши два правительства имели возможность финализировать работу над зоной свободной торговли", - сказал Гройсман.

Он отметил, что ЗСТ открывает новые возможности.

"Вспомните 2011 год. Были дискуссии вокруг безвизового режима с Израилем. Тогда было трудно представить, что это может быть реально. А сейчас мы фактически вводим экономический безвиз. Наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться. ЗСТ будет распространяться также на услуги. Будет обеспечиваться совместное инвестирование", - отметил Гройсман.

Он напомнил, что соглашение о ЗСТ будет ратифицировано в сентябре, однако бизнес может налаживать двусторонние отношения уже сегодня.

"Мы можем увеличивать товарооборот. Мы нужны друг другу. Агропромышленный сектор, энергетика, машиностроение, новейшие технологии, инновации - это все то, где мы можем стать сильнее, используя опыт Израиля", - добавил Гройсман.

Источник

экономика, Израиль, безвиз, Гройсан, Нетанияху
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