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УАПЦ официально прекратила свое существование

14.08.2019 / 14:18
УАПЦ прекратила свое существование

Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ) прекратила существование.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на парламентскую газету "Голос України".

«29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в сообщении.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

 

Источник: Inpress.ua
церковь, УАПЦ
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