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В Ужгороде верующие УПЦ прошли крестным ходом до скита Воскресенского монастыря

14.08.2019 / 14:20
В Ужгороде верующие УПЦ прошли крестным ходом до скита Воскресенского монастыря
Крестный ход в Ужгороде Источник: Центр информации УПЦ
Во время молебна духовенство и верующие молились за мир и спокойствие в нашей Украинской земле и в Закарпатском крае

В Ужгороде, 13 августа, представители духовенства и множество верующих Украинской Православной Церкви совершили крестный ход к скиту в честь святых Архангелов Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, после прибытия на место был совершен водосвятный молебен, который возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор. Во время молебна духовенство и верующие молились за мир и спокойствие в нашей Украинской земле и в Закарпатском крае.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, мукачевская епархия
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