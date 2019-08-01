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В Ужгороде верующие УПЦ пройдут крестным ходом по улицам города

01.08.2019 / 11:45
В Ужгороде верующие УПЦ пройдут крестным ходом по улицам города
Митрополит Феодор Источник: Центр информации УПЦ
Верующие будут молиться о мире в Украине и в Закарпатском крае

В Ужгороде 13 августа православные пройдут крестным ходом по улицам города с молитвой о мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, крестный ход начнется в 08.00 от Свято-Воскресенского мужского монастыря до скита в честь святых Архангелов этой же обители.

Маршрут, по которому будет идти крестный ход: Свято-Воскресенский мужской монастырь - ул. Золотистая - ул. Университетская - ул. Докучаева - ул. Собранецкая - ул. Загорская - ул. Табачная.

Во время молитвенного шествия митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор в сослужении духовенства совершит благодарственный молебен. Верующие будут молиться о мире в Украине и в Закарпатском крае.

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, мукачевская епархия
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