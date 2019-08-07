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Герус: поставки топлива из России сократятся вдвое после введения пошлин

07.08.2019 / 15:14
Поставки топлива из России сократятся вдвое после введения пошлин. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, сокращение поставок состоится уже в августе.

"В общем, поставки российского ресурса в августе уменьшатся почти вдвое. Это то, что касалось трубопроводного транспорта - будет уменьшен с 200 до где-то 100 тысяч тонн", - отметил он.

Представитель президента в правительстве отметил, что российский "Лукойл" хотел поставлять в Украину 80 тысяч тонн дизтоплива.

"Мы располагаем информацией, что российский "Лукойл" хотел поставлять в Украину 80 тысяч тонн дизтоплива. Ранее он поставлял около 20 тысяч тонн. Но пока не получил разрешения от российского министерства. Поставки "Лукойл" остановились с 1 августа. Мы видим нестабильный источник поставок. Мы не хотим иметь зависимость от каких-либо решений. Сегодня разрешение есть, а завтра нет. Все это держит рынок в подвешенном состоянии. Мы хотим, чтобы у нас была стабильная ситуация", - заявил Герус.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о создании оперативного штаба нефтетрейдеров. Глава МИУ отметил, что в штабе будут следить за поставками нефтепродуктов для избежания дефицита горючего.

Глава правления компании Евгений Кравцов ранее заявлял, что в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Он отмечал, что в такой критической ситуации "Укрзализныця" идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. К процедуре будут привлечены Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро в качестве наблюдателей.

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топливо, рф, пошлины, поставки топлива, Герус
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