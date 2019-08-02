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В столичном Свято-Ильинском храме Предстоятель и верующие УПЦ отмечают престольный праздник

02.08.2019 / 11:59
В столичном Свято-Ильинском храме Предстоятель и верующие УПЦ отмечают престольный праздник
Свято-Ильинский храм Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и единство Православной Церкви

В день памяти святого пророка Илии, 2 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском храме Киева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Блаженнейшему сослужили клирики Ильинского храма и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Митрополит Онуфрий обратился к верующим со словом проповеди.

За богослужением были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и единство Православной Церкви.

По окончании Литургии Блаженнейший поздравил верующих с праздником и благословил всех.

Источник: Inpress.ua
Киев, УПЦ, митрополит Онуфрий
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