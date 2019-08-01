Предстоятель УПЦ рассказал, к чему должен стремиться каждый верующий

Мы должны так творить подвиг поста, молитвы, покаяния и добрых дел, чтобы он нас вел к смирению, а смирение приведет к стяжанию Святого Духа.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день памяти преподобного Серафима Саровского, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

По словам Предстоятеля, всегда велись споры о том, какая истинная цель жизни человека на земле, и именно преподобный Серафим Саровский, который «своей жизнью показал, как человек может и должен жить на земле», четко ее определил.

«Одни говорят, что человек должен всю жизнь поститься, и тогда он выполняет свою цель, другие говорят, что человек должен всю жизнь каяться, третьи говорят, что человек должен посещать немощных, помогать им. Но преподобный Серафим — тот святой, который сказал четко и ясно, какова цель земной жизни человека. Цель подвига человека, который он творит на земле — это стяжание благодати Святого Духа», — сказал Блаженнейший владыка.

При этом Его Блаженство подчеркнул: «Не пост, не молитва, не покаяние, не посещение больных является целью жизни человека, но это средство для стяжания благодати Святого Духа… Потому что благодать Святого Духа дается человеку за смирение».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, как Божья благодать смиряет человека.

«Все подвиги, которые человек творит в молитвах, покаянии, помощи немощным, — это средства для того, чтобы себя смирить. А когда мы смиряем себя перед Богом, тогда Бог дает нам благодать, — отметил владыка. — Что такое Божья благодать? Это сила, которая не только дает нам жизнь, но которая укрепляет нас, делает нас достойными звания человека, это сила, которая утешает нас, которая помогает нам в болезнях, которая помогает нам терпеть, любить, прощать».

В конце проповеди Архипастырь пожелал, чтобы свой духовный подвиг мы творили на земле так, «чтобы он нас вел к смирению, а смирение — к стяжанию Святого Духа, что не только поможет проводить нам достойно земную жизнь, но сподобит вечности в Царствии Небесном».