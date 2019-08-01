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Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

01.08.2019 / 16:14
Мэра Запорожья Владимира Буряка вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Запорожской области.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - цитирует издание пресс-офицера СБУ Сергея Левченко.

Имена всех приглашаемых на допрос лиц в СБУ пока не разглашают.

В то же время пресс-службе Запорожской мэрии заявили "Радио Свобода", что городскому голове еще не вручали повестку с вызовом на допрос.

Между тем, представитель партии "Батькивщина" в Запорожье Виталий Рябцев сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что на допросы помимо Буряка также вызваны директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма, заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, депутат Запорожского облсовета Виктор Буско, и "другие фигуранты грязной политической борьбы".

Источник 

СБУ, Запорожье, подкуп избирателей, Буряк
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